Анна Седокова показала свои прелести и созналась в трусости (фото)

36-летняя исполнительница рассказала, что иногда сомневается в своих силах.

Украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть новым соблазнительным фото.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в цветастом купальнике, демонстрируя сочные формы — упругую попу и пышную грудь.

Но Седокова преследовала другую цель, публикуя этот пост — анонсировать свое первое выступление в театре.

"Сегодня вечером мой первый спектакль в театре, и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий, и люди, которые в ней, должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я... А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь?", - написала поп-звезда.

Ранее Анна Седокова поразила своих фанов впечатляющей сменой имиджа - она предстала в кадре с новой стрижкой и цветом волос.