Грудастая экс-"виагра" поразила сменой имиджа (фото)
20:55, 13 августа 2019Звезды
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В этот раз Седокова похвасталась не своей пышной грудью, а новой прической.
Седокова сменила прическу / instagram.com/annasedokova
Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила своих фанов впечатляющей сменой имиджа.
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Исполнительница поделилась на своей странице в Instagram фото, на котором ее не узнать. На снимке артистка запечатлена с новой стрижкой и цветом волос - ультрамодным каре с челкой иссиня-черного цвета.
В кадре бросается в глаза не только новая прическа Седоковой, но и ее пухлые губы и яркий макияж.
"Горячая", "Тебе идет этот образ", "Не узнать", "Очень красивая", "С губами перебор", - пишут в комментариях к снимку экс-"виагры".
Ранее Анна Седокова показала на своей странице в Instagram жаркое видео, на котором продемонстрировала свои сочные прелести.
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