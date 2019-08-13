Грудастая экс-"виагра" поразила сменой имиджа (фото)

В этот раз Седокова похвасталась не своей пышной грудью, а новой прической.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила своих фанов впечатляющей сменой имиджа.

Читайте такжеАллу Пугачеву "разгромили" за нелепое видео

Исполнительница поделилась на своей странице в Instagram фото, на котором ее не узнать. На снимке артистка запечатлена с новой стрижкой и цветом волос - ультрамодным каре с челкой иссиня-черного цвета.

В кадре бросается в глаза не только новая прическа Седоковой, но и ее пухлые губы и яркий макияж.

"Горячая", "Тебе идет этот образ", "Не узнать", "Очень красивая", "С губами перебор", - пишут в комментариях к снимку экс-"виагры".

Ранее Анна Седокова показала на своей странице в Instagram жаркое видео, на котором продемонстрировала свои сочные прелести.