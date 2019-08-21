Опальная Ани Лорак показала, как ее встречает публика в Литве (видео)

Исполнительница выбрала для выступления соблазнительный наряд.

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась трогательным видео с концерта в Паланге — курортном городе в западной части Литвы.

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Ролик опубликован в Instagram артистки. Для выступления "дива" выбрала блестящий черный комбинезон, который подчеркнул ее стройную фигуру и роскошные изгибы.

Зрительный зал восторженно аплодировал певице, а растроганная Ани Лорак благодарила публику за поддержку. "Спасибо!", - написала исполнительница под видео и добавила хештеги "Паланга", "любовь", "лучшие".

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