Опальная Ани Лорак показала, как ее встречает публика в Литве (видео)
11:51, 21 августа 2019Звезды
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Исполнительница выбрала для выступления соблазнительный наряд.
❤️ Thank you. #palanga #love #thebest
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась трогательным видео с концерта в Паланге — курортном городе в западной части Литвы.
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Ролик опубликован в Instagram артистки. Для выступления "дива" выбрала блестящий черный комбинезон, который подчеркнул ее стройную фигуру и роскошные изгибы.
Зрительный зал восторженно аплодировал певице, а растроганная Ани Лорак благодарила публику за поддержку. "Спасибо!", - написала исполнительница под видео и добавила хештеги "Паланга", "любовь", "лучшие".
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