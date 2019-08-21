Тина Кароль блеснула грудью на концерте (фото)

Некоторые фанаты раскритиковали наряд певицы, другие же восхищаются ее красотой.

Популярная украинская певица Тина Кароль наделала шума в сети стильным соблазнительным "луком".

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Артистка на днях выступила на фестивале украинской песни "Музыкальная платформа" во Львове, сообщает фан-группа поп-звезды в Instagram и публикует соответствующие фото и видео.

Так, звезда вышла на сцену в эффектном длинном платье малинового цвета. Поклонники Тины Кароль сразу обратили внимание на зону декольте поп-звезды, которая едва прикрывала ее грудь.

Подписчики певицы разделились на два лагеря: одни в восторге от такого смелого образа Тины, другие считают такой наряд вульгарным.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала свое интимное фото без трусов. Кадр был сделан во время фотосессии для Vogue Россия.