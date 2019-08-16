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Настя Каменских удивила новым фото

15:57, 16 августа 2019
Звезды
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Каменских позирует с привычными кудряшками / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, показала в сети новое фото, которое очаровало ее фанов.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в повседневном образе - белой футболке. Вьющиеся волосы поп-дивы распущены.

"Скоро осень сменит лето. Я как творческий человек очень тонко переживаю и чувствую эти моменты. Немножко грустишь, немного задумчивый, немного волшебный и чуточку больше начинаешь писать песен... Романтика, короче. А у вас?", - написала Каменских.

Бросается в глаза на фото натуральная красота артистки: "Красотка", "Идеальная", "Очаровательная", "А где фото в купальнике?", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских в бикини прикрыла причинное место кругом для плавания.

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Теги: #фото#Настя Каменских