Настя Каменских удивила новым фото

Исполнительница наконец показала сдержанное фото, не в белье и не в купальнике.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, показала в сети новое фото, которое очаровало ее фанов.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в повседневном образе - белой футболке. Вьющиеся волосы поп-дивы распущены.

"Скоро осень сменит лето. Я как творческий человек очень тонко переживаю и чувствую эти моменты. Немножко грустишь, немного задумчивый, немного волшебный и чуточку больше начинаешь писать песен... Романтика, короче. А у вас?", - написала Каменских.

Бросается в глаза на фото натуральная красота артистки: "Красотка", "Идеальная", "Очаровательная", "А где фото в купальнике?", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских в бикини прикрыла причинное место кругом для плавания.