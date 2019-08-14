MARUV в сексуальных позах "зажигает" на бэкстейдже "Танцев со звездами" (фото)

В комментариях пишут, что будут голосовать за MARUV на шоу.

Самая эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) решила покорять своих фанов не только певческим талантом, но и танцевальным — она принимает участие в шоу "Танцы со звездами" и уже делится кадрами со съемок.

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Так, на своей странице в Instagram артистка, выступающая в стиле "интеллигентная провокация", опубликовала фото, на которых запечатлена во время "жаркого" танца с известным телеведущим и также участником "Танцев со звездами" Даниэлем Салемом.

В кадре MARUV позирует в привычном латексном образе, Салем - в белой расстегнутой рубашке и укороченных брюках. Певица позирует в очень сексуальных позах. Пикантности некоторым снимкам добавляет и то, что участники шоу на них мокрые.

Напомним, в четверг, 8 августа, стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танци со звездами".