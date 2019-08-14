Постаревшая Вера Брежнева ужаснула поклонников (фото)

Многие, судя по комментариям, сочли снимок артистки не совсем удачным.

Популярная украинская 37-летняя певица Вера Брежнева попала на обложку российского Vogue и похвасталась этим в сети.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок обложки глянцевого журнала, на которой она предстала, судя по всему, в черном пиджаке оверсайз. Дополнила сдержанный образ Брежнева браслетом на руке и кольцом с камнями.

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В кадре поп-звезда появилась с нюдовым макияжем, укладкой с эффектом мокрых волос. В глаза бросаются морщины исполнительницы вокруг глаз.

"Очень волнительный день для меня. Моя первая обложка Vogue. Счастье работать с суперкомандой! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда! Спасибо всем, кто помог осуществить мечту", - написала Брежнева в посте.

"Верочка, а Вам нравится это фото? При всем моем уважении к Вам, Вы выглядите намного старше, чем на самом деле", "Наконец нормальное лицо, без надутых губ и прочего", "Спасибо, что без фотошопа", - пишут в комментариях к снимку певицы.

Ранее во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП — сбой пиротехнической системы.