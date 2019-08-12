Во время выступления Веры Брежневой на "Жаре" произошло ЧП (видео)

По словам исполнительницы, на концерте энергетика зашкаливала.

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП — сбой пиротехнической системы.

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Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время выступления на "Жаре" случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", - написала Брежнева.

Исполнительница добавила, что, несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России, выступила на фестивале "Жара".