Во время выступления Веры Брежневой на "Жаре" произошло ЧП (видео)
Интересный случай 💙 Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼♀️ но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала 🔥🤪 #жара2019 #любитедругдруга
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП — сбой пиротехнической системы.
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Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время выступления на "Жаре" случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто", - написала Брежнева.
Исполнительница добавила, что, несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать.
Ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России, выступила на фестивале "Жара".