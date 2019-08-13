Повалий высказалась о скандале вокруг ее концерта в Киеве

Исполнительница написала гневный пост в Instagram.

Опальная украинская певица Таисия Повалий прокомментировала шумиху вокруг ее намерений выступить в Киеве с юбилейным концертом.

На странице в Instagram исполнительница написала, что "никакого закона не нарушала", в частности в оккупированный Крым не ездила.

Читайте такжеПодруга Януковича изменилась до неузнаваемости (фото)

"Задолбала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю!.. Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине?" – написала Повалий.

Она добавила, что ей не хочется тратить драгоценное время на суды, "однако придется".

Напомним, ранее Таисия Повалий объявила о том, что впервые за пять лет даст концерт в Киеве. Выступление запланировано на 10 декабря во дворце "Украина".

12 августа директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что организаторы концерта Повалий с дирекцией дворца даже не связывались, а сама новость о ее выступлении в столице - "провокация".