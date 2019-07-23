Сбежавшая в Россию украинская певица анонсировала концерт в Киеве (фото)
Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном Дворце Украина. Это будет особая встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что получила! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особая встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #киев #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy
Певица Таисия Повалий, которая сбежала в РФ и там постоянно выступает, намерена показать свое шоу в Киеве.
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О намерении собрать сторонников впервые за последние пять лет в столичном дворце "Украина" Повалий заявила на странице в Instagram.
"Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в национальном дворце "Украина". Это будет особая встреча, встреча, на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что получила! С любовью, всегда ваша! До встречи!" – написала певица.
Ранее украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в РФ, выступила в Кремле с премьерой программы "Сердце - дом для любви".