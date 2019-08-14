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"Позор!": Настя Каменских выбрала неудачный наряд и нарвалась на критику (фото)

05:53, 14 августа 2019
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Каменских заподозрили в безвкусице / instagram.com/kamenskux

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Фото поп-дива опубликовала своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в ботфортах, облегающих шортах с прозрачными вставками, прозрачном топе, который обнажил грудь Каменских в бюстгальтере.

Дополнила образ артистка множеством аксессуаров, что многим показалось перебором: поясной сумкой, декорированной полуоправой очков, цепочкой на шее и массивной фиолетовой сережкой.

"Костюм - перебор", "Настя красотка, костюм отстой", "Ужасный костюм. Выбросьте его в мусорку", "Это не костюм, а позор!", - пишут в комментариях к фото Насти Каменских.

Ранее Алла Пугачева показала новое фото в стильном образе, на котором она позирует рядом с причудливой инсталляцией.

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Теги: #фото#Настя Каменских