"Позор!": Настя Каменских выбрала неудачный наряд и нарвалась на критику (фото)

Подписчики раскритиковали костюм Каменских, многим он показался слишком откровенным.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, вызвала критику в сети своим откровенным сценическим нарядом.

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Фото поп-дива опубликовала своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в ботфортах, облегающих шортах с прозрачными вставками, прозрачном топе, который обнажил грудь Каменских в бюстгальтере.

Дополнила образ артистка множеством аксессуаров, что многим показалось перебором: поясной сумкой, декорированной полуоправой очков, цепочкой на шее и массивной фиолетовой сережкой.

"Костюм - перебор", "Настя красотка, костюм отстой", "Ужасный костюм. Выбросьте его в мусорку", "Это не костюм, а позор!", - пишут в комментариях к фото Насти Каменских.

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