"Потап сальто крутит": Каменских показала спортивное утро с мужем (фото)

Певица устроила утреннюю тренировку в столичном ботсаду.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала спортивное утро со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).

Читайте такжеСветлана Лобода в белье "переплюнула" Волочкову (фото)

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует на корточках рядом с Потапом и тренером Андреем Хомитским.

"Мы с пацанами добываем эндорфин и спасаемся от плохого настроения (ну, я спасаюсь). Андрей, спасибо большое за утро, была очень интересная тренька! И вы, дорогие друзья, тоже совсем скоро сможете ее увидеть! Там Потап сальто крутит", - подписала фото Каменских.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в халате поделилась трогательным фото с Потапом.