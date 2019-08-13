"Потап сальто крутит": Каменских показала спортивное утро с мужем (фото)
08:53, 13 августа 2019Звезды
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Певица устроила утреннюю тренировку в столичном ботсаду.
Каменских устроила утреннюю тренировку в столичном ботсаду / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала спортивное утро со своим мужем Потапом (Алексей Потапенко).
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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует на корточках рядом с Потапом и тренером Андреем Хомитским.
"Мы с пацанами добываем эндорфин и спасаемся от плохого настроения (ну, я спасаюсь). Андрей, спасибо большое за утро, была очень интересная тренька! И вы, дорогие друзья, тоже совсем скоро сможете ее увидеть! Там Потап сальто крутит", - подписала фото Каменских.
фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в халате поделилась трогательным фото с Потапом.
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