Каменских в халате поделилась трогательным фото с Потапом

Пара вернулась из отпуска в Италии.

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото со своим мужем, рэпером Потапом (Алексей Потапенко).

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Певица опубликовала снимок из Италии, где пара проводила отпуск вместе с друзьями.

"Это был потрясающий отдых! Вкусный! Веселый! И незабываемый! Спасибо всем, особенно моему Потапу", - подписала фото Каменских.

Подписчикам понравилось трогательное фото, о чем они написали в комментариях.

"Очень красивая пара", "Светитесь от счастья", "Очень рада что вы отдохнули. Супер парочка, Потап все хорошеет и хорошеет, Настя помолодела", "Сладкая парочка", "Милота", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, Потап и Настя провели недельный отпуск в Италии вместе с еще одной звездной парой: солистом группы "Время и Стекло" Позитивом (Алексей Завгородний) и его женой, дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней.