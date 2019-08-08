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Ирина Шейк в ярком купальнике отправилась на пляж без Бредли Купера и показала роскошную фигуру (фоторепортаж)

13:48, 08 августа 2019
Звезды
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redcarpetmood

После расставания Ирины Шейк с возлюбленным Брэдли Купером папарацци буквально преследуют ее по пятам. Сегодня звезда попала в их объектив во время отдыха на Ибице.

В неоновом бикини и платье-сетке Ирина отдыхала в компании мамы Ольги и малышки Леи.  

Как сообщал УНИАН, Бредли Купер и Ирина Шейк официально расстались. Пара была вместе четыре года.

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Теги: #модель