Ирина Шейк в ярком купальнике отправилась на пляж без Бредли Купера и показала роскошную фигуру (фоторепортаж)

Ирина Шейк отдыхает с дочерью на Ибице.

После расставания Ирины Шейк с возлюбленным Брэдли Купером папарацци буквально преследуют ее по пятам. Сегодня звезда попала в их объектив во время отдыха на Ибице.

В неоновом бикини и платье-сетке Ирина отдыхала в компании мамы Ольги и малышки Леи.

Как сообщал УНИАН, Бредли Купер и Ирина Шейк официально расстались. Пара была вместе четыре года.