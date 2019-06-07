Бредли Купер и Ирина Шейк официально расстались - СМИ
11:33, 07 июня 2019Звезды
520 0
Пара была вместе четыре года.
Представители Ирины и Брэдли пока молчат / People
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений.
Читайте такжеЛобода в ультракоротких шортах улеглась на пол и раздвинула ноги (видео)
Об этом сообщают журналисты издания People и других зарубежных изданий.
Говорят, что они окончательно разъехались и решают, как дальше будут воспитывать двухлетнюю дочь Лею. Представители Ирины и Брэдли пока молчат.
Как сообщал УНИАН, группа "Время и Стекло" выпустила новую песню. "Vislovo" станет заглавным треком нового альбома группы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter