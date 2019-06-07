Бредли Купер и Ирина Шейк официально расстались - СМИ

Пара была вместе четыре года.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений.

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Об этом сообщают журналисты издания People и других зарубежных изданий.

Говорят, что они окончательно разъехались и решают, как дальше будут воспитывать двухлетнюю дочь Лею. Представители Ирины и Брэдли пока молчат.

Как сообщал УНИАН, группа "Время и Стекло" выпустила новую песню. "Vislovo" станет заглавным треком нового альбома группы.