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Ани Лорак вышла на сцену в России в ультраобтягивающем платье (фото)

11:02, 08 августа 2019
Звезды
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Лорак "зажгла" в России / фото instagram.com/anilorak

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Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram. На снимке с выступления в стране-агрессоре Лорак стоит на сцене в окружении подтанцовки. Певица одета в ультраобтягивающее красное платье в пайетках. 

Многие поклонники певицы отметили, что Лорак выглядит прекрасно: "Красотка", "Лучшая", "Идеальная", "Потрясающая". 

Ранее Ани Лорак восхитила фанатов новыми фото, на которых "засветила" рельефный пресс и подтянутые ножки.

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Теги: #фото#Ани Лорак