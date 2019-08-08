Ани Лорак вышла на сцену в России в ультраобтягивающем платье (фото)

Артистка продолжает колесить по РФ с концертами.

Опальная украинская певица Ани Лорак вызвала фурор в сети, опубликовав снимок с выступления в российском Геленджике.

Читайте такжеНастя Каменских показала грудь в тесном купальнике (фото)

Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram. На снимке с выступления в стране-агрессоре Лорак стоит на сцене в окружении подтанцовки. Певица одета в ультраобтягивающее красное платье в пайетках.

Многие поклонники певицы отметили, что Лорак выглядит прекрасно: "Красотка", "Лучшая", "Идеальная", "Потрясающая".

Ранее Ани Лорак восхитила фанатов новыми фото, на которых "засветила" рельефный пресс и подтянутые ножки.