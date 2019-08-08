Ани Лорак вышла на сцену в России в ультраобтягивающем платье (фото)
11:02, 08 августа 2019Звезды
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Артистка продолжает колесить по РФ с концертами.
Лорак "зажгла" в России / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак вызвала фурор в сети, опубликовав снимок с выступления в российском Геленджике.
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Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram. На снимке с выступления в стране-агрессоре Лорак стоит на сцене в окружении подтанцовки. Певица одета в ультраобтягивающее красное платье в пайетках.
Многие поклонники певицы отметили, что Лорак выглядит прекрасно: "Красотка", "Лучшая", "Идеальная", "Потрясающая".
Ранее Ани Лорак восхитила фанатов новыми фото, на которых "засветила" рельефный пресс и подтянутые ножки.
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