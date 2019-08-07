Экс-"виагра" изящно изогнулась на камеру и продемонстрировала свои прелести (фото, видео)

36-летняя артистка опубликовала свежий ролик с отдыха во Франции.

Сексуальная украинская певица, экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала на своей странице в Instagram жаркое видео, на котором продемонстрировала свои сочные прелести.

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Так, она опубликовала ролик с отдыха во Франции, на котором предстает в вечернем блестящем платье бежевого цвета. Такой наряд подчеркнул пышную грудь, ягодицы и стройные ножки певицы. На видео она танцевала, изящно изгибаясь.

"Танцевать на улице, слово тебя видит лишь один самый любимый. И больше в этом мире никого нет", - написала Седокова под видео.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских на своей Instagram-странице поделилась с многотысячной армией поклонников новым "сочным" фото - в леопардовом бикини.