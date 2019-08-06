Настя Каменских показала свои прелести в леопардовом бикини (фото)

Мнения пользователей по поводу нового снимка Каменских разошлись - одни сочли его прекрасным, другие - очень откровенным.

Популярная украинская певица Настя Каменских на своей Instagram-странице поделилась с многотысячной армией поклонников новым "сочным" фото.

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На опубликованном в сети снимке аппетитная артистка позирует в раздельном леопардовом купальнике, который отлично подчеркнул ее прелести: пышные бедра, грудь и подтянутый живот.

В кадре Каменских позирует с распущенными волосами и без грамма макияжа. В комментариях под фото пользователи пишут, что у Насти прекрасная фигура, другие же возмущены столь сексуальным снимком певицы.

Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на совместном снимке с мужем Владимиром Дантесом во время отдыха в Италии.