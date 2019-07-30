Настя Каменских уехала в отпуск: появилось первое фото
17:18, 30 июля 2019Звезды
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Каменских опубликовала снимок, на котором запечатлена в льняном кардигане, белом топе и соломенной шляпе, а на заднем фоне виднеется море.
Каменских уехала на море / instagram.com/kamenskux/
32-летняя певица Настя Каменских, вероятно, со своим мужем Потапом улетела на очередной летний отдых. О чем, собственно, сама и сообщила своим подписчиками в Instagram.
Каменских опубликовала снимок, на котором запечатлена в льняном кардигане, белом топе и соломенной шляпе, а на заднем фоне виднеется море. Свой первый отпускной лук звезда дополнила ожерельем из ракушек, ярким маникюром и плетеным рюкзаком.
"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", - написала певица под снимком.
Как сообщал УНИАН, недавно певица вместе с мужем и своей командой вернулась из Баку, где выступала на фестивале "Жара".
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