Каменских, "Время и Стекло", Барских, Брежнева похвастались фото с российского фестиваля

Украинская певица NK, группа "Время и Стекло", певец Макс Барских, строящие карьеру в РФ Вера Брежнева, Ани Лорак и Loboda выступили на фестивале "Жара" в Баку.

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