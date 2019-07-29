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Каменских, "Время и Стекло", Барских, Брежнева похвастались фото с российского фестиваля

17:22, 29 июля 2019
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Лобода также была на фестивале &quot;Жара&quot; / nstagram.com/lobodaofficial

С 25-го по 28 июля в Баку проходил российский фестиваль "Жара", на котором выступили также некоторые украинские исполнители. Фото они публиковали в Instagram.

Совместный снимок с украинской певицей NK разместила Надя Дорофеева из группы "Время и Стекло". 

Снимком, сделанным на фестивале, поделился украинский певец Макс Барских. 

Фото и видео опубликовала певица Вера Брежнева.

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Теги: #Светлана Лобода#Ани Лорак в России#Настя Каменских#Надя Дорофеева