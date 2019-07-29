Каменских, "Время и Стекло", Барских, Брежнева похвастались фото с российского фестиваля
17:22, 29 июля 2019Звезды
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Украинская певица NK, группа "Время и Стекло", певец Макс Барских, строящие карьеру в РФ Вера Брежнева, Ани Лорак и Loboda выступили на фестивале "Жара" в Баку.
Лобода также была на фестивале "Жара" / nstagram.com/lobodaofficial
С 25-го по 28 июля в Баку проходил российский фестиваль "Жара", на котором выступили также некоторые украинские исполнители. Фото они публиковали в Instagram.
Совместный снимок с украинской певицей NK разместила Надя Дорофеева из группы "Время и Стекло".
Снимком, сделанным на фестивале, поделился украинский певец Макс Барских.
Фото и видео опубликовала певица Вера Брежнева.
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