Солистка группы KAZKA в купальнике продемонстрировала пышную грудь и ягодицы (фото)
10:04, 29 июля 2019Звезды
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Александра Зарицкая похвасталась фото с отдыха в Турции.
Солистка группы KAZKA похвасталась фото с отдыха / фото instagram.com/kazka.band
Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась фото с отдыха в Турции.
На странице группы в Instagram опубликовали фото, на которых Саша купается в море в белом цельном купальнике.
Несмотря на то, что купальник закрытый, он обнажает пышные формы певицы.
instagram.com/kazka.band
"Прикосновение к воде - моя услада. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", - говорится в подписи к фото.
instagram.com/kazka.band
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