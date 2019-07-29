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Солистка группы KAZKA в купальнике продемонстрировала пышную грудь и ягодицы (фото)

10:04, 29 июля 2019
Звезды
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Солистка группы KAZKA похвасталась фото с отдыха / фото instagram.com/kazka.band

На странице группы в Instagram опубликовали фото, на которых Саша купается в море в белом цельном купальнике.

Несмотря на то, что купальник закрытый, он обнажает пышные формы певицы.

instagram.com/kazka.band

"Прикосновение к воде - моя услада. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", - говорится в подписи к фото.

instagram.com/kazka.band

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Теги: #группа KAZKA