Лобода похвасталась голыми ногами и животом в Баку (фото, видео)
09:11, 29 июля 2019Звезды
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Певица приехала в Баку для выступления на российском фестивале "Жара".
Лобода продемонстрировала стильный "лук" / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России приехала в Баку для выступления на российском фестивале "Жара".
За кулисами фестиваля певица разгуливала в коротких шортах и спортивном топе, оголив стройные ноги и живот. Об этом свидетельствуют фото в Instagram.
фото instagram.com/lobodaofficial
"Была песня про "твои глаза", а может и про ноги снимем? Они у вас отпад", "Бесконечные ноги", "О Боже, фигура, пресс, Светлана Сергеевна, вы, как всегда, прекрасна", "Ноги идеальные", "Всегда стильная", - пишут в комментариях подписчики певицы.
Как сообщал УНИАН, Лорак в латексных штанах "сверкнула" накачанным прессом на фестивале "Жара".
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