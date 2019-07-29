Лобода похвасталась голыми ногами и животом в Баку (фото, видео)

Певица приехала в Баку для выступления на российском фестивале "Жара".

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России приехала в Баку для выступления на российском фестивале "Жара".

За кулисами фестиваля певица разгуливала в коротких шортах и спортивном топе, оголив стройные ноги и живот. Об этом свидетельствуют фото в Instagram.

"Была песня про "твои глаза", а может и про ноги снимем? Они у вас отпад", "Бесконечные ноги", "О Боже, фигура, пресс, Светлана Сергеевна, вы, как всегда, прекрасна", "Ноги идеальные", "Всегда стильная", - пишут в комментариях подписчики певицы.

Как сообщал УНИАН, Лорак в латексных штанах "сверкнула" накачанным прессом на фестивале "Жара".