"Встретила бывшую": Дорофеева заинтриговала "поцелуями" с Каменских (фото)
10:27, 26 июля 2019Звезды
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Дорофеева и Каменских встретились на российском фестивале "Жара" в Баку.
Каменских и Дорофеева вспомнили прошлое / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась совместным фото с певицей Настей Каменских.
На снимке, опубликованном в Instagram певицы, Дорофеева и Каменских посылают поцелуи на камеру. Фото сделано за кулисами фестиваля "Жара-2019" в Баку.
"Встретила бывшую на фестивале "Жара", - подписала фото Дорофеева.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, Дорофеева, Каменских и еще несколько украинских звезд "засветились" на российском фестивале "Жара".
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