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"Встретила бывшую": Дорофеева заинтриговала "поцелуями" с Каменских (фото)

10:27, 26 июля 2019
Звезды
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Каменских и Дорофеева вспомнили прошлое / фото instagram.com/nadyadorofeeva

На снимке, опубликованном в Instagram певицы, Дорофеева и Каменских посылают поцелуи на камеру. Фото сделано за кулисами фестиваля "Жара-2019" в Баку.

"Встретила бывшую на фестивале "Жара", - подписала фото Дорофеева.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, Дорофеева, Каменских и еще несколько украинских звезд "засветились" на российском фестивале "Жара".

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Теги: #Настя Каменских#Надя Дорофеева