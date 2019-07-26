"Встретила бывшую": Дорофеева заинтриговала "поцелуями" с Каменских (фото)

Дорофеева и Каменских встретились на российском фестивале "Жара" в Баку.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась совместным фото с певицей Настей Каменских.

На снимке, опубликованном в Instagram певицы, Дорофеева и Каменских посылают поцелуи на камеру. Фото сделано за кулисами фестиваля "Жара-2019" в Баку.

"Встретила бывшую на фестивале "Жара", - подписала фото Дорофеева.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева, Каменских и еще несколько украинских звезд "засветились" на российском фестивале "Жара".