Украинские звезды массово "засветились" на российском фестивале (фото)

На сцене фестиваля "Жара-2019" выступили как завсегдатаи российских сцен, так и те украинские артисты, которых в последнее время не ловили на выступлениях в РФ.

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