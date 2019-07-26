Украинские звезды массово "засветились" на российском фестивале (фото)
Целый отряд украинских артистов засветился на фестивале "Жара-2019" в Баку, организатором которого является российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов.
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Несмотря на то, что фестиваль значится как международный, большинство выступающих на нем артистов - представители российского шоу-бизнеса. Однако в этом году на фестивале выступало множество и украинских звезд.
Так на фестивале появились, завсегдатаи российских сцен Вера Брежнева, Ани Лорак, Макс Барских. Однако на сцену фестиваля вышли и те, кого в последние годы не ловили на выступлениях в России: Настя Каменских, группа Mozgi, Monatik, "Время и Стекло".
Компанию нашим артистам на сцене составили звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Валерия, Кристина Орбакайте.