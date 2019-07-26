Украинская звезда показала шикарную грудь в отпуске (фото, видео)
Известная украинская поп-певица Ирина Федишин поделилась пикантными отпускными фото со своими фанатами.
Исполнительница позирует на фоне пейзажей в Хорватии. Облачена Федишин в красный купальник. Певица засветила пышный бюст, туго обтянутый тканью.
У моєму графіку з’явилося «вікно»! Довго не думаючи, я зі своєю сім’єю, сіла в авто і поїхали у Хорватію! Вперше відвідую цю країну і вона вже встигла закохати мене у себе! 😍 Перша наша зупинка це місто Шибеник! Плануємо також відвідати Макарська та Дубровник! Друзі, хто вже відпочивав у Хорватії, діліться своїми враженнями ! 🥰 А також цікавими місцями , пляжами та ресторанами! ☺️ #іринафедишин #федишин #хорватія #літо #літо2019 #море
"Мы остановились в Шибенике, и нам здесь так все понравилась, что уже и не хотим никуда ехать дальше. Но наша семья очень любит приключения! Поэтому... буду дальше изучать все красивые места этой страны", - написала Федишин.
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