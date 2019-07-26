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Украинская звезда показала шикарную грудь в отпуске (фото, видео)

05:35, 26 июля 2019
Звезды
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Певица отдыхает в Хорватии / Instagram

Исполнительница позирует на фоне пейзажей в Хорватии. Облачена Федишин в красный купальник. Певица засветила пышный бюст, туго обтянутый тканью.

"Мы остановились в Шибенике, и нам здесь так все понравилась, что уже и не хотим никуда ехать дальше. Но наша семья очень любит приключения! Поэтому... буду дальше изучать все красивые места этой страны", - написала Федишин. 

Как сообщил УНИАН, ранее Настя Каменских щегольнула модным аутфитом в Баку.

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Теги: #певица#голые звезды