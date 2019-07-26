Украинская звезда показала шикарную грудь в отпуске (фото, видео)

Поп-певица Ирина Федишин облачилась в упоительно-красный и достаточно откровенный купальник.

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин поделилась пикантными отпускными фото со своими фанатами.

Исполнительница позирует на фоне пейзажей в Хорватии. Облачена Федишин в красный купальник. Певица засветила пышный бюст, туго обтянутый тканью.

"Мы остановились в Шибенике, и нам здесь так все понравилась, что уже и не хотим никуда ехать дальше. Но наша семья очень любит приключения! Поэтому... буду дальше изучать все красивые места этой страны", - написала Федишин.

Как сообщил УНИАН, ранее Настя Каменских щегольнула модным аутфитом в Баку.