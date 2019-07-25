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Настя Каменских щегольнула модным аутфитом в Баку (фото)

20:48, 25 июля 2019
Звезды
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Каменских щегольнула стильным "луком" / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских уже поделилась со своими поклонниками фото из Баку, где сейчас проходит музыкальный фестиваль "Жара". Артистка примет участие в нем.

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На своей странице в Instagram поп-звезда опубликовала снимок, на котором  продемонстрировала свой стильный образ. Она позирует в трендовом черно-розовом костюме с анималистичным принтом - мини-платье и удлиненном жакете. 

Свой образ Каменских дополнила трендовыми заколками в волосах и лаконичными, но очень стильными босоножками.

Для кадра певица выбрала нюдовый макияж, волосы она выпрямила, отказавшись от привычных кудряшек.

"Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада", - написала Каменских.

Ранее Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенными кадрами со съемок клипов на песню Потапа "Константа" и ее песню "Обіцяю".

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Теги: #фото#Настя Каменских