Настя Каменских показала потрясающую фигуру в откровенной фотосессии (фото)
Украинская певица Настя Каменских не зря каждый день пропадает в тренажерном зале. В новой фотосессии певица продемонстрировала идеальную фигуру.
Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится! Согласны? Если да, ставьте 🔥 и вперед к своим мечтам! Photo: @sergeyvasiliev1 Style: @aniahoncharova Hair: @oksana_paladii MUA: @mariia_samharadze Photoshoot for @lofficielukraine
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Снимки Каменских разместила в своем Instagram.
Девушка позировала в трех разных образах: лосинах и топе с длинными рукавами, в высоких плавках и коротком топе, а также в купальнике. Все снимки выполнены в черно-белом цвете.
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