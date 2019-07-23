Настя Каменских показала потрясающую фигуру в откровенной фотосессии (фото)

Все снимки выполнены в черно-белом цвете.

Украинская певица Настя Каменских не зря каждый день пропадает в тренажерном зале. В новой фотосессии певица продемонстрировала идеальную фигуру.

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Снимки Каменских разместила в своем Instagram.

Девушка позировала в трех разных образах: лосинах и топе с длинными рукавами, в высоких плавках и коротком топе, а также в купальнике. Все снимки выполнены в черно-белом цвете.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в крохотном бикини взобралась на забор.