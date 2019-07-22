Брежнева в крохотном бикини взобралась на забор (фото)

Певица взбудоражила фанатов откровенным фото.

Певица Вера Брежнева взбудоражила фанатов откровенным фото.

На своей странице в Instagram 37-летняя звезда опубликовала снимок в черном бикини, на котором похвасталась длинными ногами и стройной фигурой.

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На снимке певица приняла провокационную позу, забравшись на забор и на фоне мвльовничого пейзажа позировала, сидя на небольшой колонне.

Интересно, что свой пост исполнительница сопроводила забавными хештегами. "Стеснение пропало, градус повышен, я не святая", - написала она.

Поклонники увлеклись сексуальным снимком экс-солистки группы "ВИА Гра" и засыпали ее комплиментами.

"Античная богиня!", "Ох, Вера, что вы с нами делаете!", "Бомба", - писали фолловеры в комментариях.