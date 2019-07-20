"Горячие булочки": Кароль показала соблазнительные ягодицы в коротких шортах (фото)
15:34, 20 июля 2019Звезды
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Певица позирует в коротких белых шортах на фоне пляжа.
Кароль показала соблазнительные ягодицы / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать подписчиков одновременно сексуальными и элегантными образами.
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Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом показала бедра и ягодицы в коротких белых шортах.
"Горячие булочки", "Богиня", "Попа как у Ким", "Фото очень крутое, ты очень красивая", " Я умираю от такой красоты", "Очень горячо", " Неповторимая", - пишут в комментариях под фото подписчики певицы.
фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, ранее Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело.
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