цей матеріал доступний українською

"Горячие булочки": Кароль показала соблазнительные ягодицы в коротких шортах (фото)

15:34, 20 июля 2019
Звезды
181 0
Кароль показала соблазнительные ягодицы / фото instagram.com/tina_karol

Читайте такжеТина Кароль показала пышную грудь в коротком топе без белья (фото)

Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом показала бедра и ягодицы в коротких белых шортах.

"Горячие булочки", "Богиня", "Попа как у Ким", "Фото очень крутое, ты очень красивая", " Я умираю от такой красоты", "Очень горячо", " Неповторимая", - пишут в комментариях под фото подписчики певицы.

фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тина Кароль