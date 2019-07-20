"Горячие булочки": Кароль показала соблазнительные ягодицы в коротких шортах (фото)

Певица позирует в коротких белых шортах на фоне пляжа.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать подписчиков одновременно сексуальными и элегантными образами.

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Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом показала бедра и ягодицы в коротких белых шортах.

"Горячие булочки", "Богиня", "Попа как у Ким", "Фото очень крутое, ты очень красивая", " Я умираю от такой красоты", "Очень горячо", " Неповторимая", - пишут в комментариях под фото подписчики певицы.

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело.