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"Это очень горячо": Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело (фото)

15:02, 19 июля 2019
Звезды
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Тина Кароль завела сеть откровенным фото / фото instagram.com/tina_karol

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В своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором она сидит в постели в прозрачном платье-сетке на голое тело.

Подписчики Кароль оставили множество восторженных комментариев под фото.

"Тушите огонь срочно", "Ослепительно", "Какой взгляд", "Очень крутое фото", "Тиночка, ты бомба", "Красотка, "Каждый раз влюбляюсь", "Ослепительно-сексуально-загадочная красота", "Просто интересно, как эта черная штука еще держится", - пишут комментаторы.

фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала пышную грудь в коротком топе без белья.

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Теги: #Тина Кароль