"Это очень горячо": Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело (фото)

Певица опубликовала фото, где она позирует в постели.

Популярная украинская певица Тина Кароль, завела сеть, позируя в откровенном наряде.

Читайте такжеЭкс-"виагра" похвасталась упругими прелестями (фото)

В своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором она сидит в постели в прозрачном платье-сетке на голое тело.

Подписчики Кароль оставили множество восторженных комментариев под фото.

"Тушите огонь срочно", "Ослепительно", "Какой взгляд", "Очень крутое фото", "Тиночка, ты бомба", "Красотка, "Каждый раз влюбляюсь", "Ослепительно-сексуально-загадочная красота", "Просто интересно, как эта черная штука еще держится", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала пышную грудь в коротком топе без белья.