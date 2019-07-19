"Это очень горячо": Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело (фото)
15:02, 19 июля 2019Звезды
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Певица опубликовала фото, где она позирует в постели.
Тина Кароль завела сеть откровенным фото / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль, завела сеть, позируя в откровенном наряде.
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В своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором она сидит в постели в прозрачном платье-сетке на голое тело.
Подписчики Кароль оставили множество восторженных комментариев под фото.
"Тушите огонь срочно", "Ослепительно", "Какой взгляд", "Очень крутое фото", "Тиночка, ты бомба", "Красотка, "Каждый раз влюбляюсь", "Ослепительно-сексуально-загадочная красота", "Просто интересно, как эта черная штука еще держится", - пишут комментаторы.
фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала пышную грудь в коротком топе без белья.
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