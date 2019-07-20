Дорофеева покорила подписчиков дерзким образом (фото)

На фото певица позирует в зеркале, одетая в боди Gucci с глубоким декольте и в больших очках.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала подписчиков новым стильным образом.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в зеркале, одетая в боди Gucci с глубоким декольте и в больших очках.

"Мне ничего не надо, разве что Balenciaga", - подписала Дорофеева фото строчками со своей песни.

Подписчика такой образ понравился, о чем многие написали в комментариях.

"Наша икона", "Нереально красивая", "Идеал красоты", "Неотразимая", "Горячая девушка", "Шикарная", - пишут под фото.