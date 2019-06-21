"Время и Стекло" выпустили новый трек, посвященный известному бренду (видео)

Поклонники группы уже успели назвать песню хитом.

Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила свежий трек "Balensiaga", который вошел в их новый альбом "VISLOVO".

Официальное аудио опубликовано на Youtube-канале группы.

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В песне упоминается множество известных мировых брендов, таких как Gucci, Prada, Michael Kors, но "гвоздем" трека стал французский бренд Balenciaga.

Поклонники группы уже успели назвать песню хитом.

"Это же просто хит", "Хитяра", "Это хит моего лета", "Песня шикарная", "Вот это разрыв", "Очень круто", - пишут в комментариях.

Многие также заметили отсылку к песне Светланы Лободы "Superstar".

За несколько часов видео набрало более 50 тысяч просмотров.

Как сообщал УНИАН, 18 июня "Время и Стекло" выпустили новый клип на песню VISLOVO.