Летала на авто и щеголяла в откровенных нарядах: Лобода показала видео со своего концерта в России
19:02, 19 июля 2019Звезды
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16 июля у певицы состоялся первый стадионный концерт в Нижнем Новгороде.
Лобода показала видео с концерта в России / фото nstagram.com/lobodaofficial
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода показала видео со своего первого стадионного концерта, который прошел в Нижнем Новгороде.
Видеоролик с фрагментами концерта певица опубликовала у себя в Instagram.
В видео показано, как Лобода летает на красном кабриолете над сценой, и щеголяет в откровенных костюмах, оголяющих ноги и грудь певицы.
Как сообщал УНИАН, едва не "потеряла" грудь в откровенном наряде.
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