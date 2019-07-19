Летала на авто и щеголяла в откровенных нарядах: Лобода показала видео со своего концерта в России

16 июля у певицы состоялся первый стадионный концерт в Нижнем Новгороде.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода показала видео со своего первого стадионного концерта, который прошел в Нижнем Новгороде.

Видеоролик с фрагментами концерта певица опубликовала у себя в Instagram.

В видео показано, как Лобода летает на красном кабриолете над сценой, и щеголяет в откровенных костюмах, оголяющих ноги и грудь певицы.

Как сообщал УНИАН, едва не "потеряла" грудь в откровенном наряде.