Регина Тодоренко показала фото в бикини

Волосы ведущая собрала в небрежный пучок.

Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко отдыхает в Греции и делится со своими подписчиками в сети горячими фото.

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Очередной снимок телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в раздельном розовом купальнике. Дополнила Тодоренко образ светлой удлиненной полосатой рубашкой и стильными солнцезащитными очками.

"Еще раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку... Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете... Ох уж, это чревоугодие!", - написала ведущая.

Ранее Анна Седокова "засветила" прелести в прозрачном белье. Многие фаны в комментариях под откровенным фото написали, что видны соски звезды.