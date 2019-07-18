Анна Седокова "засветила" прелести в прозрачном белье (фото)

Исполнительница умеет удивлять своих поклонников дерзкими "луками".

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила не ограничиваться лишь фото в купальнике и пошла дальше.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном бюстгальтере, "засветив" правый сосок. Также певица надела обтягивающие джинсы. В целом такой смелый образ подчеркнул все прелести Седоковой: и пышную упругую грудь, и подтянутый животик, на котором, к стати, видно пресс.

"У вас правый сосок видно, это так мило", - написал внимательный поклонник исполнительницы.

Также в посте экс-"виагра" поразмышляла о свободе, но, похоже, после увиденного на фото мало кто обратил внимание на ее слова.

"Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу - что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье - это обладать тем уровнем свободы, когда ты может купить любой билет бизнеса в любую сторону планеты, снять самую лучшую гостиницу, ваши любимые рядом, шикарный вайфай, авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна", - написала поп-звезда.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала поклонникам сексуальный снимок, на котором позирует в топе на фоне стадиона.