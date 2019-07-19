Ани Лорак поразила сеть сменой имиджа: как 18-летняя (фото)

Судя по комментариям, новый образ артистки пришелся по вкусу ее поклонникам.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак удивила своих фолловеров, показав снимок, на котором она предстала с длинными волосами.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позирует с непривычной прической — длинными волосами насыщенного шоколадного цвета.

"Дива" надела пудровый топ интересного кроя с черными шлейками и широкие белые штаны с объемными карманами.

Этот снимок Лорак вызвал ажиотаж в сети: многие подписчики рассыпались в комплиментах певице, отметив, что такая прическа ей очень идёт и что так звезда выглядит "на 18".

Ранее Ани Лорак порадовала фанов новым фото, на котором она предстала в непривычном образе.