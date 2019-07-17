цей матеріал доступний українською

Растрепанная Ани Лорак появилась в новом образе (фото)

08:46, 17 июля 2019
Звезды
1352 0
Лорак снова удивила новым образом / Скриншот

Читайте такжеНастя Каменских показала фото с отдыха с мужем (фото)

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда отказалась от привычных откровенных нарядов и позировала в повседневной одежде - футболке и джинсах. Но и такой образ выгодно подчеркнул идеальную фигуру 40-летней Лорак.

Бросается в глаза и новая прическа "дивы", при этом ее волосы растрепаны, артистка решила позировать без укладки. На втором фото она предстала в куртке и "растрепанном" образе.

instagram.com/stories/anilorak
instagram.com/stories/anilorak

Ранее Ани Лорак, которая в последнее время "пропала" из сети, порадовала фанов новым фото из Лос-Анджелеса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак