Растрепанная Ани Лорак появилась в новом образе (фото)

Исполнительница любит радовать своих фолловеров снимками в различных образах.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанов новым фото, на котором она предстала в непривычном образе.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда отказалась от привычных откровенных нарядов и позировала в повседневной одежде - футболке и джинсах. Но и такой образ выгодно подчеркнул идеальную фигуру 40-летней Лорак.

Бросается в глаза и новая прическа "дивы", при этом ее волосы растрепаны, артистка решила позировать без укладки. На втором фото она предстала в куртке и "растрепанном" образе.

Ранее Ани Лорак, которая в последнее время "пропала" из сети, порадовала фанов новым фото из Лос-Анджелеса.