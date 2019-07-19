Алла Пугачева удивила публику в Юрмале внешним видом и заносчивостью (фото, видео)

Примадонна не обращала внимания на вопросы журналистов, проигнорировав их.

Известная певица Алла Пугачева произвела фурор своим появлением на музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала".

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Примадонна с супругом вошли в концертный зал "Дзинтари" за несколько минут до начала праздника.

Журналисты сразу же обступили Аллу Борисовну, один из них спросил ее, нравится ли детям в Юрмале. Но Пугачева не обращала внимания на вопросы, проигнорировав их.

Примадонна появилась на фестивале в желтых брюках, плаще-пиджаке, черной блузке и золотистых туфлях. Соответствующие снимки показали на фан-страницах певицы в Instagram.

Судя по всему, отдых в Юрмале идёт Примадонне на пользу — она, кажется, помолодела и посвежела.

Ранее певица Алла Пугачева, которая отдыхает с семьей в Юрмале, посетила выступление Московского театра оперетты и произвела фурор своими фото в сети.