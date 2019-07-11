Алла Пугачева навела шороху в сети новыми фото

В сети сразу же принялись обсуждать внешность 70-летней певицы.

Певица Алла Пугачева, которая отдыхает с семьей в Юрмале, посетила выступление Московского театра оперетты и произвела фурор своими фото в сети.

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Снимки с Примадонной опубликованы в ее фан-группах в Instagram. "Алла Пугачева и Игорь Николаев на оперетте в Юрмале ", - говорится в подписи к фотографиям.

В кадре Алла Борисовна предстала в очень стильном образе: черной кофте, распущенными объемными волосами, с яркой помадой и в очках с молодежной красной оправой.

В сети сразу же принялись обсуждать внешность 70-летней певицы: "Лицо уже не "стоит", "Алла, вы суперженщина", "Фото неудачное!", "Очень красивая!", "Алла прекрасно выглядит", "Старуха".

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.