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Алла Пугачева публично продемонстрировала нежные чувства к Галкину (видео)

13:06, 16 июля 2019
Звезды
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Пугачева удивила новым образом / Скриншот

Галкин снял видеоролик об этом событии, поделившись им сегодня с поклонниками в Instagram.

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"Невероятные приключения в Рижском Зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой", - написал он.

"Красивые красные птички", - говорит Лиза Галкина в начале записи. "Да это же фламинго", - заявляет ее отец и начинает петь вместе с женой Игоря Николаева Юлией песню "Розовый фламинго, дитя заката".

Затем в ролике появляется Пугачева. Галкин спрашивает супругу: "Аллочка, тебе нравятся вот эти птицы?". А звезда ответила: "Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь".

Пугачева удивила новым образом / Скриншот

Ранее певица Алла Пугачева, которая отдыхает с семьей в Юрмале, посетила выступление Московского театра оперетты и произвела фурор своими фото в сети.

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Теги: #Пугачева и Галкин#Алла Пугачева