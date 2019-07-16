Алла Пугачева публично продемонстрировала нежные чувства к Галкину (видео)
Российский шоумен Максим Галкин, его жена Алла Пугачева вместе с семьей композитора Игоря Николаева сходили в Рижский зоопарк.
Галкин снял видеоролик об этом событии, поделившись им сегодня с поклонниками в Instagram.
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"Невероятные приключения в Рижском Зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой", - написал он.
"Красивые красные птички", - говорит Лиза Галкина в начале записи. "Да это же фламинго", - заявляет ее отец и начинает петь вместе с женой Игоря Николаева Юлией песню "Розовый фламинго, дитя заката".
Затем в ролике появляется Пугачева. Галкин спрашивает супругу: "Аллочка, тебе нравятся вот эти птицы?". А звезда ответила: "Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь".
Ранее певица Алла Пугачева, которая отдыхает с семьей в Юрмале, посетила выступление Московского театра оперетты и произвела фурор своими фото в сети.