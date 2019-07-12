"Распустила волосы, чтоб тебе понравиться": Дорофеева похвасталась стильным образом
16:36, 12 июля 2019Звезды
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Подписчикам певицы такой образ очень понравился.
Дорофеева взорвала сеть стильным образом / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась стильным образом.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в черном oversize-худи, леггинcах и очках от Gucci.
"Распустила волосы, чтоб тебе понравится", - подписала фото Дорофеева.
Подписчикам певицы такой образ очень понравился, о чем они не стеснялись писать в комментариях.
"Ты нравишься нам в любом виде", "Богиня", "Как можно быть такой красивой", "Очень крутой цвет волос. Супер стиль", "Просто пушка", "Шикарная", - пишут под фото.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева в футболке до колен и огромных кроссовках вызвала восторг у подписчиков.
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