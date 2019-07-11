Дорофеева в футболке до колен и огромных кроссовках вызвала восторг у подписчиков (фото)
17:27, 11 июля 2019Звезды
143 0
Пост всего за пару часов набрал более 60 тысяч лайков.
Дорофеева почаровала новым ярким образом / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" очаровала подписчиков новым стильным образом.
В своем Instagram певица опубликовала снимки с фотосессии, на которых она позировала в лимонной футболке до колен и огромных кроссовках.
Подписчикам артистки такой образ пришелся по душе. Пост всего за пару часов набрал более 60 тысяч лайков.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
"Наше солнышко", "Вау, мне так нравятся эти колечки в волосах", "Самая яркая", "Как можно быть такой красивой", "Тебе так идут яркие цвета", "Цвета такие же яркие, как и ты", - пишут в комментариях под фото.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева показала соблазнительные танцы со своим партнером по группе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter