"Гоголь нервно курит": MARUV с рогами и в латексе устроила дьявольские танцы (фото, видео)

Певица устроила зажигательное шоу на концерте в Днепре.

Скандальная победительница Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV показала жаркие танцы на концерте в Днепре.

В своем Instagram певица опубликовала фотографии с выступления, на которых она вместе с балетом танцует в костюмах из латекса и масках с рогами.

"Малефисента Возрождения", "Зажгли по полной", "Супер шабаш", "Гоголь нервно курит в сторонке", "Огонь", "Шикарная", - пишут в комментариях подписчики.

Как сообщал УНИАН, 14 июня MARUV дала большой сольный концерт в Киеве.