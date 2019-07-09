"Гоголь нервно курит": MARUV с рогами и в латексе устроила дьявольские танцы (фото, видео)
19:19, 09 июля 2019Звезды
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Певица устроила зажигательное шоу на концерте в Днепре.
Скандальная победительница Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV показала жаркие танцы на концерте в Днепре.
В своем Instagram певица опубликовала фотографии с выступления, на которых она вместе с балетом танцует в костюмах из латекса и масках с рогами.
"Малефисента Возрождения", "Зажгли по полной", "Супер шабаш", "Гоголь нервно курит в сторонке", "Огонь", "Шикарная", - пишут в комментариях подписчики.
Как сообщал УНИАН, 14 июня MARUV дала большой сольный концерт в Киеве.
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