Секс на сцене и зажигательные хиты: MARUV устроила горячее шоу в Киеве (фото)

Исполнительница устроила по-настоящему горячее шоу в столице.

Эпатажная украинская певица MARUV 14 июня дала большой сольный концерт в Киеве в Stereo Plaza. Снимками с шоу она поделилась на своей странице в Instagram.

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Исполнительница выходила на сцену в эпатажных образах, а каждый номер артистки сопровождался очень горячими танцами. А во время исполнения одного из треков к MARUV вышла танцовщица, которая имитировала секс с певицей на сцене.

Многие зрители отметили, что они увидели настоящее БДСМ-шоу. Развлекала фанов певица и соблазнительными танцами на пилоне.

Ранее украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала очень смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос.