Леся Никитюк показала фото в купальнике и ответила хейтерам

Похоже, ведущая "за" бодипозитив.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снова порадовала фанатов снимком в купальнике.

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На своей странице в Instagrаm звезда опубликовала снимок, на котором позирует в соломенной шляпе и зеленом бикини с анималистическим принтом на фоне флорентийского пейзажа.

"47-й купальник! Я их обожаю! А по поводу своей фигуры - я ее тоже обожаю, кто-то скажет, что у меня живот не прокачан. Мне пофиг. Я много работаю и после "Танцев" совсем не занимаюсь спортом - нет времени! Ем все, кроме хлеба, жирного и конфет! Пью много... Не всегда только воду. Любите себя такими, какие вы есть", - написала телезвезда.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.