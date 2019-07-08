Леся Никитюк показала фото в купальнике и ответила хейтерам
17:58, 08 июля 2019Звезды
366 0
Похоже, ведущая "за" бодипозитив.
Никитюк снова предстала в купальнике / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снова порадовала фанатов снимком в купальнике.
Читайте такжеВера Брежнева показала точеную фигуру (фото)
На своей странице в Instagrаm звезда опубликовала снимок, на котором позирует в соломенной шляпе и зеленом бикини с анималистическим принтом на фоне флорентийского пейзажа.
"47-й купальник! Я их обожаю! А по поводу своей фигуры - я ее тоже обожаю, кто-то скажет, что у меня живот не прокачан. Мне пофиг. Я много работаю и после "Танцев" совсем не занимаюсь спортом - нет времени! Ем все, кроме хлеба, жирного и конфет! Пью много... Не всегда только воду. Любите себя такими, какие вы есть", - написала телезвезда.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter