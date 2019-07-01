Настя Каменских взбудоражила сеть пышным бюстом и высунутым языком (фото)

Исполнительница появилась в кадре без привычных кудряшек.

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.

Читайте также"Опять с фотошопом переборщила": Ани Лорак озадачила сеть новым фото

На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в топе с оголенными плечами, выгодно подчеркнувшем ее пышную грудь. Также поп-звезда накрасила губы красной помадой и высунула кончик языка.

Дополнила образ Каменских украшениями на шее и ушах, а также отказалась от своих привычных кудряшек. Судя по хештегу к фото, этот образ — со съемок шоу "Х-фактор".

Ранее украинская певица и экс-участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова ответила хейтерам, критикующим ее фигуру из-за целлюлита.