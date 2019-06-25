Джордж Клуни покатал Барака Обаму на катере по озеру Комо (видео)

Обама и Клуни дружат давно. Актер поддерживал Барака на протяжении всех восьми лет, пока он был у власти. После Обама с семьей неоднократно был замечен в гостях у Клуни.

44-ый президент США с семьей составили компанию голливудскому актеру Джорджу Клуни и его супруге, Амаль Клуни на вечере в их итальянском особняке. А до мероприятия катались на катере по озеру Комо.

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Обама и Клуни дружат давно. Актер поддерживал Барака на протяжении всех восьми лет, пока он был у власти. После Обама с семьей неоднократно был замечен в гостях у Клуни.

В этом раз он стал гостем на мероприятии, которое организовал фонд Клуни, защищающий права человека. Вечеринка была почти неформальной - и Обама и Клуни отправились на нее без галстуков.

Обаму на вечер сопровождала супруга: Мишель выбрала белую блузку и черные брюки, а также их дочери Малия и Саша.

Как сообщал УНИАН, ранее Клуни призвал к бойкоту отелей султана Брунея.