Украинская секс-бомба Даша Астафьева взорвала сеть новым эротическим образом (фото)

В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новыми чувственными снимками.

В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.

Отметим, что перед этим Астафьева неожиданно заявила, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи и материнства.

Вместе с тем она продолжает постить в соцсети фото в своем привычном чувственном стиле.