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Украинская секс-бомба Даша Астафьева взорвала сеть новым эротическим образом (фото)

07:23, 23 июня 2019
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Порадовала поклонников новыми чувственными снимками / Фото УНИАН

В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.

Астафьева порадовала эротическими снимками / скриншот

Отметим, что перед этим Астафьева неожиданно заявила, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи и материнства.

Вместе с тем она продолжает постить в соцсети фото в своем привычном чувственном стиле.

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Теги: #Даша Астафьева