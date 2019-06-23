Украинская секс-бомба Даша Астафьева взорвала сеть новым эротическим образом (фото)
07:23, 23 июня 2019Звезды
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В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.
Порадовала поклонников новыми чувственными снимками / Фото УНИАН
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новыми чувственными снимками.
В кадре она позирует в сексуальном черном белье, а снимки выполнены в винтажном ретро-стиле.
Астафьева порадовала эротическими снимками / скриншот
Отметим, что перед этим Астафьева неожиданно заявила, что готова уйти из шоу-бизнеса ради семьи и материнства.
Вместе с тем она продолжает постить в соцсети фото в своем привычном чувственном стиле.
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