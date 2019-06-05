Даша Астафьева показала соблазнительные формы в центре мишени (фото, видео)
Украинская модель и певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в серебристом боди в ретростиле, стоящей на фоне мишени.
На одном из видео певица сексуально позировала на фоне мишени, демонстрируя свое пышное декольте.
Обожаю @kurazhbazar Без ума от каждого, кто причастен к этой истории ❣️ #circusnightmarket @kurazhbazar Model: @da_astafieva Hair: @stacura_wrk MUA: @juliyamelnik Costumes: @patokastudio Producer: @tweeman Video: @alexeybragarnik Decor: @shozamama И самый любимый человек, который всему виной @natashawow 🥰🥰🥰
В комментариях поклонники звезды отметили, что в восторге от новой небанальной, и в меру соблазнительной фотосессии.
"Не устаю вами восхищаться. И сила, и слабость все у вас есть. У вас нет равных. И это не лесть", - писали юзеры в соцсетях исполнительницы.
Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева с афро-прической в наряде-сеточке похвасталась фигурой.