Даша Астафьева показала соблазнительные формы в центре мишени (фото, видео)

Украинская модель и певица Даша Астафьева показала фото, для которых позировала в серебряном комбидресе на фоне мишени.

Украинская модель и певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в серебристом боди в ретростиле, стоящей на фоне мишени.

На одном из видео певица сексуально позировала на фоне мишени, демонстрируя свое пышное декольте.

В комментариях поклонники звезды отметили, что в восторге от новой небанальной, и в меру соблазнительной фотосессии.

"Не устаю вами восхищаться. И сила, и слабость все у вас есть. У вас нет равных. И это не лесть", - писали юзеры в соцсетях исполнительницы.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева с афро-прической в наряде-сеточке похвасталась фигурой.