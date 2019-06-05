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Даша Астафьева показала соблазнительные формы в центре мишени (фото, видео)

14:10, 05 июня 2019
Звезды
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Певица опубликовала откровенные снимки на фоне мишени / Фото УНИАН

Украинская модель и певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в серебристом боди в ретростиле, стоящей на фоне мишени.

На одном из видео певица сексуально позировала на фоне мишени, демонстрируя свое пышное декольте.

В комментариях поклонники звезды отметили, что в восторге от новой небанальной, и в меру соблазнительной фотосессии.

"Не устаю вами восхищаться. И сила, и слабость все у вас есть. У вас нет равных. И это не лесть", - писали юзеры в соцсетях исполнительницы.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева с афро-прической в наряде-сеточке похвасталась фигурой. 

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Теги: #Даша Астафьева