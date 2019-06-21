Новая влюбленность на пользу: Ани Лорак блеснула идеальными формами (фото)

Дополнила образ исполнительница собранными волосами и крупными серьгами-кольцами.

40-летняя опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась стройной фигурой. В кадре видно, что новая влюбленность артистке пошла на пользу, она прекрасно выглядит.

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На опубликованном в Instagram снимке звезда стоит у зеркала в облегающем платье с открытой спиной, подчеркивающем ее роскошную фигуру - тонкую талию и подтянутые ножки.

Дополнила образ "дива" босоножками на танкетке, собранными волосами и крупными серьгами-кольцами.

"Загляни в свое сердце — там ответы на все вопросы", - подписала она фото.

Напомним, избранником Ани Лорак стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. В последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях. Сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.

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