Новая влюбленность на пользу: Ани Лорак блеснула идеальными формами (фото)
40-летняя опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась стройной фигурой. В кадре видно, что новая влюбленность артистке пошла на пользу, она прекрасно выглядит.
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На опубликованном в Instagram снимке звезда стоит у зеркала в облегающем платье с открытой спиной, подчеркивающем ее роскошную фигуру - тонкую талию и подтянутые ножки.
Дополнила образ "дива" босоножками на танкетке, собранными волосами и крупными серьгами-кольцами.
"Загляни в свое сердце — там ответы на все вопросы", - подписала она фото.
Напомним, избранником Ани Лорак стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. В последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях. Сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.
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